MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη ο άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια των Αρχών στην Κρήτη βρίσκεται ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο άνδρας αυτός αναζητείτο από τις Αρχές. Χθες συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη με την Αστυνομία να τον τοποθετεί στον χώρο του μακελειού ενώ βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τον απεικονίζει να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

M.Χαρακόπουλος: Θα πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα η “περιπέτεια” των ΕΛΤΑ

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου για Απόστολο Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες, θυμό, απειλές βίας, ίσως φοβήθηκε ότι ξέρω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Αυγενάκης: Κανένα στοιχείο σε βάρος μου για ΟΠΕΚΕΠΕ, ήμουν εκτός υπουργείου και εκτός ΚΟ ΝΔ τότε

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου στο The Chase – Δυσανασχέτησε στην ερώτηση για το Labubu: “Και δεν είναι και ωραίο”