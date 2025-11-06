Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη ο άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη
Στα χέρια των Αρχών στην Κρήτη βρίσκεται ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια.
Ο άνδρας αυτός αναζητείτο από τις Αρχές. Χθες συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη με την Αστυνομία να τον τοποθετεί στον χώρο του μακελειού ενώ βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τον απεικονίζει να πυροβολεί με καλάσνικοφ.
