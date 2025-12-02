Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο – “Πιστεύω δεν έχει καν δίπλωμα”

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λούτσας, μετά το δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο γόνο της οικογένειας με την σοκολατοποιία «Leonidas» τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11), όταν ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στο όχημά του, και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Μεθυσμένος αποδείχτηκε ότι ήταν ο 29χρονος που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στο κέντρο της Λούτσας, μετά την τρελή πορεία με το όχημά του, από Βραυρώνα προς Ραφήνα. Παρόλο που το αρχικό αλκοτέστ που έκανε ο οδηγός βγήκε αρνητικό, από τις τοξικολογικές εξετάσεις προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, και συγκεκριμένα στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 29χρονος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είναι χρήστης κοκαΐνης. Το νέο αυτό στοιχείο δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς φαίνεται πως το μοιραίο βράδυ οδηγούσε όχι μόνο υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να χάσει πλήρως τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και θα «θερίσει» τους 4 ανθρώπους που βρέθηκαν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο.

Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν τελικά ο 29χρονος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών συνδυαστικά με κατανάλωση αλκοόλ.

Μάλιστα, ο 29χρονος, που στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και την εμπλοκή του στο τροχαίο στην Βραυρώνα, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί, με τις μαρτυρίες, τα νέα στοιχεία και τις εικόνες της τραγωδίας να κρατούν σταθερά στο επίκεντρο το δυστύχημα στη Λούτσα.

«Πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα»

Στο “Live News” μίλησαν άνθρωποι που γνώριζαν τον 29χρονο αλλά και αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων, και έκαναν λόγο για έναν άγριο και βίαιο προς την οικογένειά του νεαρό, ο οποίος συχνά τσακωνόταν και δημιουργούσε επεισόδια.

«Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα καταρχάς. Δεν ήταν δηλαδή δικό του το αμάξι. Μπορεί να ήταν ενός φίλου του. Γιατί ούτε η μητέρα του ήξερε από πού το πήρε. Αυτό που ξέρω είναι ότι με τους φίλους του πάντα τρέχανε. Ερχόντουσαν και τον παίρνανε, βγαίνανε, επέστρεφε», είπε φίλη του 29χρονου.

Όπως ανέφερε, ο δράστης είχε πρωταγωνιστήσει σε μία σειρά από εντάσεις και επεισόδια τα τελευταία χρόνια. Δεν έδειχνε να συνετίζεται με το πέρασμα των χρόνων.

«Άγριος γενικά, βίαιος προς τους γονείς του. Ακούγαμε συχνά, σχεδόν κάθε μέρα μην σας πω, να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Να τσακώνεται με τους γονείς του κάθε μέρα. Ζητούσε λεφτά. Δανειζόταν κιόλας. Είχε προσπαθήσει να δουλέψει αλλά το άφηνε. Δεν το συνέχιζε ποτέ», συμπλήρωσε.

Στο μυαλό της, όταν έμαθε για το δυστύχημα στη Λούτσα, ήρθαν οι εικόνες και οι αντιδράσεις του 29χρονου μετά το τροχαίο που είχε προκαλέσει το 2020 και τον τραυματισμό του συνοδηγού του.

Και πρόσθεσε: «Είχε πετάξει κι έναν κάδο σκουπιδιών. Είχε πετάξει τον κάδο προς την κατηφόρα κάτω από τα νεύρα του. Έσπαγε και έπιπλα στο σπίτι του, τηλεοράσεις κτλ. Από τα νεύρα του είχε βγει έξω από το σπίτι του και πέταγε στον αέρα μαχαίρια και έβριζε».

Ο 29χρονος, που αναμένεται αύριο να απολογηθεί, καταγράφηκε από κάμερες να κάνει επικίνδυνες και παράνομες προσπεράσεις, να χάνει τον έλεγχο και το όχημά του να χτυπάει αρχικά ένα παρκαρισμένο και στη συνέχεια να πέφτει αφρενάριστο πάνω στα 4 άτομα που έβγαιναν από το αυτοκίνητό τους.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Παράλληλα, σε βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή “Live News”, φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να βγαίνει προσεκτικά από στενό λίγο πριν τη φονική σύγκρουση. Ωστόσο, ο 29χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει, προσπερνά από τα αριστερά το γκρι όχημα και χάνει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κάνοντας αυτοψία στη Λούτσα διαπίστωσε πως από το στενό που βγήκε το αυτοκίνητο λείπει η πινακίδα STOP. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως στο οδόστρωμα δεν υπάρχει πουθενά διαχωριστική γραμμή ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.