Λέσβος: Ανήλικος πίσω από κλοπή 7.000 ευρώ από συγγενικό πρόσωπο
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Ένας ανήλικος, 13χρονος, ταυτοποιήθηκε, μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, για την εμπλοκή του σε υπόθεση κλοπής, που έλαβε χώρα κατά το προηγούμενο δεκαπενθήμερο σε περιοχή της δυτικής Λέσβου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο εν λόγω ανήλικος αφαίρεσε από οικία γυναίκας-συγγενικού του προσώπου το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.050 ευρώ.
