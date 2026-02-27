MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λέρος: Έγκλημα ο θάνατος του 50χρονου, ομολόγησε ο γιος του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται τελικά ο θάνατος του άνδρα το απόγευμα της Πέμπτης στη Λέρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το έγκλημα διέπραξε ο γιος του άνδρα, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το έγκλημα σημειώθηκε όταν πατέρας και γιος τσακώθηκαν με τον δεύτερο να πετάει ένα κυλινδροπίστονο στον πρώτο τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι το περίπου 50 ετών θύμα παρελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από συνεργείο που διατηρούσε στη Λέρο.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι με τους γιατρούς να μην μπορούν να τον κρατήσουν στη ζωή και να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Όπως έγραφε χθες το protothema.gr, o γιος του θύματος ήταν στο συνεργείο αλλά σε διαφορετικό χώρο μαζί με δύο εργαζόμενους.

Λέρος

