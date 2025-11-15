Λεωφόρος Λαυρίου: Καρέ καρέ η στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου με δύο νεκρούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τη λεωφόρο Λαυρίου καταγράφει καρέ καρέ τη μοιραία στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το όχημα ηλικιωμένου ζευγαριού να περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ζευγάρι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ τα δύο αυτοκίνητα σχεδόν διαλύθηκαν.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Λίγα λεπτά μετά τις 10.00 το πρωί, το αυτοκίνητο που επιβαίνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινείται στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, στην προσπάθειά του να στρίψει αριστερά, περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται μετωπικά με ένα γκρι αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού.

Το ζευγάρι τραυματίζεται θανάσιμα.

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα, με πόρτες και εξαρτήματα να εκτοξεύονται μέτρα μακριά. Κλιμάκια της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής που έφθασαν άμεσα στο σημείο έστησαν μία καλά οργανωμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο νεκρών.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες της Παιανίας τονίζουν ότι τα τροχαία στην περιοχή είναι συνεχόμενα.

«Έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα».

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του δεύτερου οχήματος είναι καλά στην υγεία του.