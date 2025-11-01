Λαύριο: Για επτά μήνες ασελγούσε στην ανήλικη αθλήτρια ο προπονητής βόλεϊ που συνελήφθη

Σοκαρισμένη είναι η αθλητική κοινότητα του βόλεϊ από την αποκάλυψη ότι προπονητής ομάδας στη Νοτιοανατολική Αττική ασελγούσε σε βάρος ανήλικης αθλήτριας του.

Όπως αναφέρει το newsit.gr πρόκειται για έναν συνταξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος ήταν προπονητής σε ομάδα βόλεϊ γυναικών στην Νοτιονατολική Αττική έχοντας παράλληλα και θέση παράγοντα στο σωματείο.

Ο 71χρονος από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 έως τα μέσα Μαΐου του 2025 προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος μια ανήλικης αθλήτριας της ομάδας στην κατείχε θέση στο προπονητικό τιμ. Ο άνδρας κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Το κορίτσι κάποια στιγμή έσπασε και αποκάλυψε όλα όσα συνέβαιναν στους γονείς της… Μετά από σχετική ανάκριση η ανήλικη μεταφέρθηκε συνοδεία των κηδεμόνων της και αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λαυρεωτικής στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων «Σπίτι του Παιδιού», όπου πραγματοποιήθηκε η δικανική της εξέταση.

Οταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 71χρονου και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης από τον 10ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών.

Η σύλληψη του 71χρονου έγινε το πρωί της Παρασκευής (31.10.2025) σε περιοχή του Λαυρίου και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.