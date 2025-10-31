MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λαύριο: Συνελήφθη προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος 71χρονου προπονητή γυναικείας ομάδας βόλεϊ στη Νοτιοανατολική Αττική, για κατάχρηση ανήλικης σε ασέλγεια.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο συλληφθέντας, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου, ενώ η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες των γεγονότων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

“Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της”.

Ασέλγεια Ελληνική Αστυνομία Λαύριο

