MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του και εξέπνευσε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 57χρονος άνδρας κατέληξε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του σήμερα το πρωί στη συνοικία της Νέας Πολιτείας στην Λάρισα.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του και κατέρρευσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Onlarissa.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ήταν αργά διότι ο 57χρονος δυστυχώς είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Περού: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Χρήστος Χολίδης: Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τρόμος για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Γείτονας έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους και τους χτυπούσε την εξώπορτα

LIFESTYLE 33 λεπτά πριν

Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ένας τραυματίας σε τροχαίο – Το ΙΧ του βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Ρόδος: “Έχασε το χέρι του από τον αγκώνα και κάτω, δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο” λέει ο αδελφός του 39χρονου πυροτεχνουργού