Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του και εξέπνευσε

Ένας 57χρονος άνδρας κατέληξε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του σήμερα το πρωί στη συνοικία της Νέας Πολιτείας στην Λάρισα.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του και κατέρρευσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Onlarissa.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ήταν αργά διότι ο 57χρονος δυστυχώς είχε ήδη φύγει από τη ζωή.