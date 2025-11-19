MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: 21χρονος έκανε μήνυση στον 50χρονο σύντροφό του που τον απειλούσε με revenge porn

THESTIVAL TEAM

Μήνυση στην αστυνομία κατέθεσε ένας άνδρας 21 ετών από τη Λάρισα σε βάρος του 50χρονου συντρόφου του, καθώς όπως ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τον απείλησε με βίντεο από προσωπικές στιγμές τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 50χρονος φέρεται να εκβίασε τον νεαρό σύντροφό του πως θα δημοσιοποιήσει βίντεο από στιγμές της σχέσης τους, σε περίπτωση που δεν υπάκουε στις απαιτήσεις του.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δύο άνδρες διατηρούσαν σχέση.

Οι αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία καθώς ο νεαρός υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 50χρονου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται ώστε να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

