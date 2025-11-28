MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: 16χρονη ξυλοκοπήθηκε από μαθήτριες σε κωμόπολη – 15 και 17 ετών οι συλληφθείσες

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την Τετάρτη μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες Ελληνίδες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.

