Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένης -Οι γείτονες και η Πυροσβεστική απέτρεψαν την εξάπλωσή της

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στη νότια πλευρά της Λαμίας, σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου, επί της οδού Ελευσίνος.

Η φωτιά ξεκίνησε – από άγνωστη προς το παρόν αιτία – στην κουζίνα του σπιτιού όπου διέμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα και γρήγορα επεκτάθηκε σε ντουλάπι, φτάνοντας μέχρι και τη ραμποτέ σκεπή, η οποία άρπαξε φωτιά, σύμφωνα με το lamianow.

Η άμεση αντίδραση των γειτόνων αποδείχθηκε καθοριστική. Κάτοικοι από διπλανά μπαλκόνια και ταράτσες έριχναν νερό στο φλεγόμενο σημείο, ενώ ένας συνταξιούχος πυροσβέστης που ζει δίπλα μπήκε μέσα στο σπίτι και βοήθησε στην αρχική κατάσβεση. Οι προσπάθειές τους κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αποτρέποντας τη διάδοσή της στο υπόλοιπο σπίτι και στις γύρω κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την κατάσβεση. Παρά τις υλικές ζημιές που υπέστη η κατοικία, δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, ενώ η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.