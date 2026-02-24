MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο Αλβανός που αναζητούνταν για τη σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του εμφανίστηκε αυτοβούλως ο 64χρονος Αλβανός που αναζητούνταν για τη σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη.

O 64χρονος καταγγέλθηκε για απόπειρα βιασμού εις βάρος 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η γυναίκα εισέρχεται στο σπίτι της και αντικρίζει τον 64χρονο, ενώ οι Αρχές έχουν βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο επιβεβαιώνει τη μαρτυρία της.

Παράλληλα, η κόρη του 64χρονου κατήγγειλε ότι ο πατέρας της τη βίασε όταν ήταν μόλις 7 ετών, στην Αλβανία. «Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έζησε το κορίτσι. Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr

Κυψέλη σεξουαλική κακοποίηση

