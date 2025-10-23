MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Βρήκε νεκρή τη μητέρα του – Φως στα αίτια θανάτου της θα ρίξει ο ιατροδικαστής

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στην Κρήτη με θύμα μία 56χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (22/10) λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Χανιά στην Κρήτη, όταν ο γιος της άτυχης γυναίκας πήγε στο σπίτι και είδε τη μητέρα του να κείτεται στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να δώσουν κάποια βοήθεια στην 56χρονη καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη αποκλείσει την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Το σενάριο που εξετάζεται είναι ο θάνατός της να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο αυτό θα το απαντήσει ο ιατροδικαστής με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

