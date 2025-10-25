Κρήτη: Σχεδόν 14 κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο Ρέθυμνο – Ένας ανήλικος ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες

Επιχείρηση με… ναρκωτικά είχαν στήσει στην Κρήτη τέσσερα άτομα που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές.

Σύμφωνα με το cretapost, πρόκειται για δύο αδέλφια 37 και 25 χρονών, έναν 25χρονο φίλο τους και ένα 17χρονο ξάδερφο των αδελφών.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχαν σε βάρος τους, τους είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση.

Έτσι χθες οργάνωσαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Αμαρίου όπου αρχικά εντόπισαν τον 37χρονο με τον έναν 25χρονο και στη συνέχεια είδαν τον άλλον 25χρονο με τον 17χρονο να μπαίνουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

13 κιλά και 927 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 δενδρύλλια κάνναβης,

κυνηγετικό όπλο

67 φυσίγγια

6 κινητά τηλέφωνα

Οι τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν και το όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης μητέρας του 17χρονου για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.