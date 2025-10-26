MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Έπεσαν πυροβολισμοί στην γιορτή καστάνου στον Κίσσαμο – Ένας τραυματίας, αναζητείται ο δράστης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (26/10), καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη γιορτή καστάνου, στην Κίσσαμο, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, σε ανύποπτη στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένας άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού δεν είναι σαφείς προς το παρόν, αλλά οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.

Ακολούθησε πανδαιμόνιο, με τον δράστη να εγκαταλείπει τον χώρο μαζί με κάποια ακόμα άτομα.

Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία.

Στο σημείο αυτή την ώρα σπεύδει η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.

Κίσσαμος Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Λεβαδειακός – Άρης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Μάκης Βορίδης: Βίντεο λίγο μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων – Το χάος που προκάλεσαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο παιδί τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που κάηκε από καυτό λάδι

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιάννης Ζουγανέλης: Ήμουν στη φωτογραφία με τον Διονύση, τον Λαυρέντη, τον Σάκη κι έγραφαν ότι τους πέθανα όλους

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ματθίλδη Μαγγίρα: Συμφωνούσα με την Μπέττυ που ήθελε να κάνει μόνο ψυχαγωγία και τη στηρίζω σε αυτό