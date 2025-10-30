MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε, του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η σορός που ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα, περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρελήφθη από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.

Κρήτη Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα

LIFESTYLE 51 λεπτά πριν

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Τον γνώρισα όταν πέρασα δοκιμή για την εκπομπή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία Σαββόπουλου, το ΠΑΣΟΚ όμως ήταν εκεί

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Νοσοκομείο Αττικόν: Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ΤΕΠ – “Ιστορική μέρα για το ΕΣΥ” δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης