MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: 32χρονη μετανάστρια έφτασε με βάρκα και γέννησε – Σε κρίσιμη κατάσταση το νεογνό

|
THESTIVAL TEAM

Μια 32χρονη γυναίκα μετανάστρια έφερε χθες βράδυ στον κόσμο το έβδομο παιδί της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως η κατάσταση του νεογνού παραμένει κρίσιμη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη μονάδα νεογνών για περαιτέρω φροντίδα.

Όπως αναφέρει το ekriti.gr η γυναίκα, διαβητική, ανήκε σε ομάδα 57 μεταναστών που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ιεράπετρα.

Ταυτόχρονα, οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται ακάθεκτες.

Σήμερα το πρωί, βάρκα με 27 άτομα έφτασε στα Καλά Λιμάνια του Δήμου Φαιστού, στον νότιο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι από το Σουδάν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και πέντε παιδιά ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών.

Οι Αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι αφίξεις συνεχίζονται καθημερινά, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη διαχείριση και την παροχή πρώτων βοηθειών στους μετανάστες.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Επιμένει ο Δούκας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις από τον βιογράφο του – “Είχε δίκτυο για να του βρίσκουν γυναίκες, προτιμούσε τις μπαλαρίνες”

LIFESTYLE 5 λεπτά πριν

Τζον Μπον Τζόβι: “Ευγνώμων και ταπεινός” – Επιστρέφει σε περιοδεία 3 χρόνια μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Βόλος: “Θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια” – 35χρονος νταής απείλησε πρώην πεθερό και κουνιάδο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΕΘΝΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λαμπρός εορτασμός για τον Άγιο Δημήτριο και την Επέτειο του “ΟΧΙ” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών