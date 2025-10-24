Κρήτη: 32χρονη μετανάστρια έφτασε με βάρκα και γέννησε – Σε κρίσιμη κατάσταση το νεογνό

Μια 32χρονη γυναίκα μετανάστρια έφερε χθες βράδυ στον κόσμο το έβδομο παιδί της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως η κατάσταση του νεογνού παραμένει κρίσιμη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη μονάδα νεογνών για περαιτέρω φροντίδα.

Όπως αναφέρει το ekriti.gr η γυναίκα, διαβητική, ανήκε σε ομάδα 57 μεταναστών που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Ιεράπετρα.

Ταυτόχρονα, οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται ακάθεκτες.

Σήμερα το πρωί, βάρκα με 27 άτομα έφτασε στα Καλά Λιμάνια του Δήμου Φαιστού, στον νότιο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι από το Σουδάν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και πέντε παιδιά ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών.

Οι Αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι αφίξεις συνεχίζονται καθημερινά, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη διαχείριση και την παροχή πρώτων βοηθειών στους μετανάστες.