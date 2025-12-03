MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Νταλίκα γεμάτη με… πυρομαχικά του στρατού έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ – Από θαύμα δεν υπήρξε έκρηξη

Φωτογραφία: kozanimedia.gr
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα η οποία ήταν γεμάτη με… πυρομαχικά του στρατού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα στο Καπνοχώρι Κοζάνης.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το μεγάλο και βαρύ όχημα έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ενώ η νταλίκα, που ξεκίνησε από τη στρατιωτική εγκατάσταση/αποθήκη στα ορεινά της περιοχής, πάνω από το Καπνοχώρι, έστριβε σε δρόμο, μέσα στο χωριό, κινούμενη συνοδεία περιπολικού της Τροχαίας.

Μάλιστα, έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στον οικισμό, οι κάτοικοι του οποίου είναι ανάστατοι, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τύχη, καθώς θα μπορούσε να είχε σημειωθεί έκρηξη, λόγω των τόνων πυρομαχικών και της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τοποθεσία στην οποία κατευθυνόταν η νταλίκα.

