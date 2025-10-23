MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του και απείλησε τον γαμπρό του

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγο του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι.

Η κόρη του δράστη μετέβη στο Α.Τ Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές ,οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

