Κόρη τραυματία αγρότη: “Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου”

Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου στον κόμβο της Νίκαιας.

Κόρη Σιδερόπουλου: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά»

Σε συνέντευξή της στο Star, η κόρη του τραυματισμένου αγρότη, Ολίνα Σιδεροπούλου, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο», ανέφερε η Ολίνα Σιδεροπούλου, «υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος».

Η ίδια περιέγραψε τι συνέβη τη στιγμή της έντασης: «Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον αρχικό στόχο της ειρηνικής διαμαρτυρίας: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, συμπλήρωσε: «Δε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Η Ολίνα Σιδεροπούλου καταγγέλλει υπερβολική χρήση βίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», ζητώντας παράλληλα να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα γεγονότα.

Τι συνέβη με τον κ. Σιδερόπουλο

Η ένταση ξεκίνησε όταν οι αγρότες προσπάθησαν να διασπάσουν το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. για να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τον κόμβο της Νίκαιας. Αρχικά υπήρξε διάλογος με την αστυνομία για να επιτραπεί η διέλευση προς την ΠΑΘΕ, ωστόσο γρήγορα ξέσπασαν συμπλοκές, με τους αγρότες να καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση χημικών — κάτι που φαίνεται και σε σχετικά βίντεο από τοπικά μέσα.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να προσαγάγουν τον ηλικιωμένο αγρότη και συνδικαλιστή, κ. Σιδερόπουλο.

Ο ίδιος περιέγραψε στο Star τα δραματικά δευτερόλεπτα της επίθεσης:

«Την ώρα που μπαίναμε πια πεζοί μετά τις κλούβες, δέχομαι μια επίθεση από τον αξιωματικό υπηρεσίας – νομίζω αυτός ήταν. Του είπα “τι κάνεις; Εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο”. Με έπιασε από τον λαιμό. Του κατέβασα το τζόκεϊ και τα γυαλιά, ούτε τον έριξα μπουνιά. Και δέχομαι μια φοβερή επίθεση. Με ρίχνει κάτω, με χτυπάει με το γόνατο στον λαιμό και στα πλευρά».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αγρότη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.