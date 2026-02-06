MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κομοτηνή: Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση – Φωτο από το σημείο

THESTIVAL TEAM

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός χθες παρασύρθηκε από ορμητικά νερά από τον ποταμό Βοζβόζη στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή.

Ο 55χρονος οδηγός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα όταν επιχείρησε να διασχίσει το σημείο παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, ανασύρθηκε νεκρός περίπου στις 8 το πρωί της Παρασκευής, μετά από πολύωρη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Η σορός του άτυχου άνδρα, εντοπίστηκε εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του οχήματός του, όταν η στάθμη των υδάτων επέτρεψε στους άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής να πλησιάσουν.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία νεκροτομή σύμφωνα έδειξε πνιγμό.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Κομοτηνή

