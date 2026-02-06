Κομοτηνή: Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση – Φωτο από το σημείο

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός χθες παρασύρθηκε από ορμητικά νερά από τον ποταμό Βοζβόζη στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή.

Ο 55χρονος οδηγός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα όταν επιχείρησε να διασχίσει το σημείο παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, ανασύρθηκε νεκρός περίπου στις 8 το πρωί της Παρασκευής, μετά από πολύωρη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Η σορός του άτυχου άνδρα, εντοπίστηκε εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του οχήματός του, όταν η στάθμη των υδάτων επέτρεψε στους άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής να πλησιάσουν.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. όχημα, ύστερα από παράσυρσή του από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Ήφαιστος του δήμου Κομοτηνής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και η ομάδα ορμητικών νερών της 4ης ΕΜΑΚ. February 6, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία νεκροτομή σύμφωνα έδειξε πνιγμό.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: