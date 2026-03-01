MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή η 31χρονη έγκυος στον Κολωνό.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο σύντροφος της γυναίκας έχει προσαχθεί και πριν από λίγο η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περεταίρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του protothema.gr, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας εμφανίστηκε σοκαρισμένος μετά το περιστατικό.

