Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης – Δείτε φωτο

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 50 και 63 ετών προχώρησαν χθες το πρωί, σε χωριά του δήμου Κιλκίς, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε ένας 50χρονος άνδρας και σε έρευνες που έγιναν σε δύο οικίες που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν στις αυλές των οικιών συνολικά 7 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,4 έως 1,8 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης στις ανωτέρω οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 338 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκε ένας 63χρονος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, εντοπίστηκαν στην αυλή της οικίας 2 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 60 έως 80 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.