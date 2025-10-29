Καβάλα: Στο νοσοκομείο 15χρονος σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

Ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα. Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καφετέριας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που εποκαλείται η ΕΡΤ, ο 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του σε καφέ μπαρ στην περιοχή της Χρυσούπολης και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, το αγόρι αποχώρησε, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου, αστυνομικοί του οποίου προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου ιδιοκτήτη του καφέ μπαρ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.