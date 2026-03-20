MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καρπενήσι: Εγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές στα χιόνια – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Ευρυτανία με τις χιονοπτώσεις, ένα λεωφορείο με μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου εγκλωβίστηκαν στα χιόνια το βράδυ της Πέμπτης (19.03.2026) σε δύσβατο δρόμο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι.

Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Η χαρά όμως, διαδέχθηκε την αγωνία αφού στις 8 περίπου το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο, ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.

Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που καρδιοχτυπούσαν από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την περιπέτεια των παιδιών τους. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

«Ήταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

