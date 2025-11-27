Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Αιπύτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews, οι δράστες εμφανίστηκαν στις 02:50 και χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο, έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Μέσα σε δέκα λεπτά, άνοιξαν τρύπα στο κάτω μέρος του ρολού και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Αμέσως μετά έσπασαν τη βιτρίνα του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό. Οι δύο από τους τρεις εισέβαλαν στο εσωτερικό, όπου παρέμειναν μόλις για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσα κοσμήματα μπόρεσαν.

Ο τρίτος συνεργός κρατούσε τσίλιες έξω από το κατάστημα. Στη συνέχεια οι τρεις άνδρες εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αξία των κλοπιμαίων κάνουν λόγο για 30.000–40.000 ευρώ. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη εγκληματικότητα σε κατοικίες και καταστήματα της περιοχής.