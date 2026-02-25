MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης σε χωράφι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 43χρονου την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης σε χωράφι προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες, Τρίτη, αφού οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο υπό διακριτική παρακολούθηση καθώς είχαν στοιχεία σε βάρος του.

Όταν, λοιπόν, τον είδαν το μεσημέρι της Τρίτης να πηγαίνει σε ένα χωράφι στον Μυλοπόταμο, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, τον ακινητοποίησαν και διαπίστωσαν ότι η συσκευασία που πήγε να κρύψει περιείχε 484 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια του όπου βρήκαν και κατάσχεσαν: έξι πυροκροτητές, δύο ζυγαριές, ένα όπλο με δύο γεμιστήρες, μία κροτίδα, μία σφαίρα, δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων, πέντε αναδιπλούμενα μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και 9.000 ευρώ σε μετρητά.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Ηράκλειο

