ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος από το σφοδρό τροχαίο στα Καπαριανά – Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με αγροτικό

THESTIVAL TEAM

Το τροχαίο που σημειώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης σε δρόμο των Καπαριανών στο Ηράκλειο, αποδείχτηκε τελικά μοιραίο για έναν από τους επιβάτες.

Κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνά η αστυνομία για το τροχαίο, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα 61 ετών που ήταν συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα.

Στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου, μεταφέρθηκαν και δύο νεαρές γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το αυτοκίνητο σταμάτησε πάνω σε τσιμεντένια κολώνα κεντρικής εισόδου κατοικίας, ενώ το αγροτικό όχημα κατέληξε μέσα σε αυλή, αφού πρώτα γκρέμισε σιδερένια αυλόπορτα.

Ηράκλειο

