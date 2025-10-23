MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Δύο σοβαρά τραυματίες ύστερα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγροτικό – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη (23/10), στα Καπαριανά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με αγροτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δια-SOSτε τη Μεσσαρά», από το τροχαίο που έγινε στο Ηράκλειο, στη διασταύρωση των δρόμων Λίντλ και Πλάτανου, τραυματίστηκαν σοβαρά δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, καθώς και ο συνοδηγός του αγροτικού, ενώ ο οδηγός του φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, καθώς και ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, που διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το αυτοκίνητο σταμάτησε πάνω σε τσιμεντένια κολώνα κεντρικής εισόδου κατοικίας, ενώ το αγροτικό όχημα κατέληξε μέσα σε αυλή, αφού πρώτα γκρέμισε σιδερένια αυλόπορτα.

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τα οχήματα να έχουν υποστεί τεράστιες υλικές ζημιές.

Δείτε τις φωτογραφίες

Κρήτη Τροχαίο ατύχημα

