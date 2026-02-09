Ηράκλειο: Κοριτσάκι 4,5 χρόνων έπεσε σε φρεάτιο γεμάτο με κοφτερές λαμαρίνες – Τραυματίστηκε στην κοιλιά

Σοβαρό ατύχημα για ένα κοριτσάκι 4,5 χρόνων στο Ηράκλειο, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (03.02.2026), όταν έπεσε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κοιλιά.

Το ατύχημα έγινε στην οδό Εφόδου, στο Ηράκλειο, νωρίς το βράδυ. Η μικρή δεν είδε το φρεάτιο που ήταν ανοιχτό μιας και το καπάκι του είχε σπάσει. Μάλιστα κανένας δεν είχε τοποθετήσει προειδοποιητική σήμανση αν και το φρεάτιο ήταν γεμάτο με κοφτερές λαμαρίνες και σκουπίδια. Ως αποτέλεσμα ήταν το κοριτσάκι να πέσει μέσα στην τρύπα βάθους περίπου 70 εκατοστών και να κοπεί βαθιά στην κοιλιά.

Η μικρή μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε εκεί για 2 ημέρες. Μετά από τις κατάλληλες εξετάσεις που απέδειξαν πως το κόψιμο δεν έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα, τις έκαναν ράμματα και της έδωσαν εξιτήριο.

«Μας είπαν ότι αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δεν θα προλαβαίναμε να το πάμε στο νοσοκομείο» ανέφεραν οι γονείς του παιδιού στο Cretalive.gr.

Οι γονείς της καταγγέλλουν πως το Ηράκλειο είναι γεμάτο με «φονικές παγίδες» και από τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί τους πιο σοβαρά. Είναι αποφασισμένοι να κινηθούν κατά παντός υπευθύνου.