Ηράκλειο: Επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο μαζί με το 5χρονο παιδί της

Ο λόγος για μια 36χρονη γυναίκα από το Ιράκ που συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η γυναίκα που είναι υπήκοος Ιρακ επιχείρησε να ταξιδέψει από την Κρήτη με προορισμό την Γερμανία ωστόσο όπως αναφέρει το flashnews.gr, έπειτα από έλεγχο που έγινε κατά την διάρκεια της ταυτοποίησης των εγγράφων, αποδείχθηκε πως είχε στην κατοχή της πλαστό διαβατήριο με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Μάλισστα, το είχε επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν, από το αεροδρόμιο της Αθήνας ενώ μαζί της στο “Νίκος Καζαντζάκης” ήταν και το ανήλικο παιδί της, ηλικίας 5 χρονών.

Η 36χρονη συνελήφθη ενώ το 5χρονο παιδί φιλοξενείται σε παιδιατρική κλινική.

Ελληνική Αστυνομία Ηράκλειο

