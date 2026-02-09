MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της

THESTIVAL TEAM

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) μία 60χρονη γυναίκα στο κομμωτήριο που διατηρεί σε περιοχή του Ηρακλείου όταν ο 37χρονος γιος της εισέβαλε στο κατάστημα, την απείλησε, την εξύβρισε και στη συνέχεια τη χτύπησε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο δράστης που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, χτύπησε με γροθιές την 60χρονη μητέρα του. Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές, προχωρώντας σε καταγγελία για τις απειλές, την εξύβριση και τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε.

Αστυνομικοί του ΑΤ κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 37χρονο, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία που περιλαμβάνει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος εξακολουθούσε να απειλεί τη μητέρα του ακόμα και μετά που οδηγήθηκε στα κρατητήρια.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, όπου θα κριθεί για την πράξη του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά όπου διαμένει η οικογένεια.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

