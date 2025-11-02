MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Δύο προαγωγές μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησε η αστυνομία μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ειδικότερα έχει προσαχθεί ένα άτομο από κάθε οικογένεια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Βορίζια Ηράκλειο

