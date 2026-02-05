MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Συνελήφθησαν δύο αδέλφια με πάνω από 1.500 κιλά κάνναβης – Ο ένας ανήλικος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες (4 Φεβρουαρίου 2026) σε χωριό του δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, ένας 20χρονος και ένας 17χρονος άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ανήλικου ημεδαπού βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

  • 5 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 425,3 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 44,2 γραμμαρίων,
  • 2 τρίφτες κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ,
  • 6 κινητά τηλέφωνα, 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 1 tablet και 1 σκληρός δίσκος.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε άλλη οικία στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 γυάλινα βάζα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 104,1 γραμμαρίων και
  • 1 συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 0,8 γραμμαρίων.

Επίσης συνελήφθη και η 56χρονη μητέρα, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ημαθία Ναρκωτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Φαίη Ξυλά: Είμαι υπέρ του MeToo, όταν φεύγει κάτι τοξικό, πάντα είναι για καλό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Καταγγελία Γεωργιάδη: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Καρέ καρέ η δράση διαρρηκτών στον Βόλο – Ρήμαξαν σπίτια και καταστήματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Μπαράζ σεισμών στην Καστοριά: Επτά δονήσεις μέσα σε λίγες ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τη γάτα που μετακόμισε στο Μαξίμου – “Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut”