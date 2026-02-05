Ημαθία: Συνελήφθησαν δύο αδέλφια με πάνω από 1.500 κιλά κάνναβης – Ο ένας ανήλικος

Συνελήφθησαν χθες (4 Φεβρουαρίου 2026) σε χωριό του δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, ένας 20χρονος και ένας 17χρονος άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ανήλικου ημεδαπού βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

5 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 425,3 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 44,2 γραμμαρίων,

2 τρίφτες κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ,

6 κινητά τηλέφωνα, 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 1 tablet και 1 σκληρός δίσκος.



Επίσης σε έρευνα που έγινε σε άλλη οικία στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 γυάλινα βάζα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 104,1 γραμμαρίων και

1 συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη βάρους 0,8 γραμμαρίων.



Επίσης συνελήφθη και η 56χρονη μητέρα, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.