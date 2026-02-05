Ηλεία: Σπείρα διέπραττε διαρρήξεις με συντονισμό από έγκλειστο στην φυλακή – 290.000 ευρώ η λεία τους

Εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει επτά κλοπές σε περιοχές της βόρειας Ηλείας και μια στη Λακωνία, με τη λεία τους σε χρήματα και κοσμήματα να ανέρχεται στο ποσό των 290.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια της Αμαλιάδας.

Η συγκεκριμένη οργάνωση αποτελείται από έξι άτομα, εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πέντε, με τους κατηγορούμενος, πλην ενός, να έχουν απασχολήσει τις αρχές για πολλές υποθέσεις κλοπών, τόσο στην Ηλεία, όσο και σε περιοχές της Αττικής.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας Ήλιδας κατάφεραν να αποδημήσουν την εγκληματική οργάνωση κυρίως μέσω των άρσεων τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, με νόμιμες επισυνδέσεις, κατά τις οποίες προέκυψε η μεταξύ τους επικοινωνία και πλήθος συνομιλιών πριν και μετά τη διάπραξη των κλοπών, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν δεδομένα από κατασχεμένα κινητά και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατέθεσαν και θύματα των κλοπών.