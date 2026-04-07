Γλυφάδα: Συνελήφθη 44χρονος που εξαπάτησε πολίτες παριστάνοντας τον επενδυτή, καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία

Στην σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού για εκβίαση, απάτη και πλαστογραφία προχώρησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Γλυφάδας. Σε βάρος του επίσης εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ Κύπρου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος επικαλούνταν ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και προσχηματικές ανάγκες ρευστότητας, πείθοντας τους καταγγέλλοντες να του παραδώσουν χρηματικά ποσά. Υποσχόταν ταχεία επιστροφή των χρημάτων με σημαντικό κέρδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταφέρνοντας να αποσπάσει περισσότερα από 40.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ Κύπρου για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της απάτης, τα οποία φέρεται να τελέστηκαν στο Ιράν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.