Γλυφάδα: Σοβαρό επεισόδιο σε λεωφορείο, 24χρονος επιτέθηκε σε άνδρα με στιλό και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) εντός αστικού λεωφορείου στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 8.00 το πρωί στο δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό όταν, για άγνωστο λόγο, ένας 24χρονος επιτέθηκε με στιλό και τραυμάτισε στο πρόσωπο (μύτη και μάτια) έναν 38χρονο από την Τυνησία.

Ο 24χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Ο Τυνήσιος συνελήφθη για εξύβριση.