Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποιος τον κατήγγειλε και άνοιξε την έρευνα για τα πλαστά έργα τέχνης του γκαλερίστα στο Κολωνάκι – Δείτε εικόνες

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν η αιτία που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη στο Κολωνάκι με τα πλαστά έργα τέχνης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δέχτηκε στις 6 Μαρτίου καταγγελία, από πρόσωπα είχαν γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων για τον γκαλερίστα στο Κολωνάκι.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο «το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του».

Να σημειωθεί ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν το πώς τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης περιήλθαν στην κατοχή του γκαλερίστα. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Να σημειωθεί ότι κατασχέθηκαν πάνω από 300 έργα τέχνης από τα οποία μόνο τα 7 ήταν γνήσια, ενώ στη γκαλερί βρέθηκαν και 190.000 ευρώ σε μετρητά.

Στο μεταξύ, προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (24.03.2026) έλαβε ο γκαλερίστας, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος γκαλερίστας οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Για βαριά κακουργήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης του απήγγειλε κατηγορίες για: Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση, απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος της υπαλλήλου του και συγκεκριμένα για, αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.