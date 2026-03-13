Φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα σε έρευνες του Ελληνικού FBI

Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν στελέχη του Ελληνικού FBI το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά και μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί

4 κινητά τηλέφωνα με φορτιστή

Κρίκος με 3 κλειδιά

Ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.