MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Βρέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα σε έρευνες του Ελληνικού FBI

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν στελέχη του Ελληνικού FBI το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων έγκλειστων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 κελιά και μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί

4 κινητά τηλέφωνα με φορτιστή

Κρίκος με 3 κλειδιά

Ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Φυλακές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία – Είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Συνάντηση Αηδονά με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 365 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δομές της ΠΚΜ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος σε ορεινή δασώδη περιοχή – Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet, πώς θα γίνει η πληρωμή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

31η Agrotica: Η νέα γενιά αλλάζει την ελληνική γεωργία με επενδύσεις και στήριξη από ΥΠΑΑΤ και Τράπεζα Πειραιώς