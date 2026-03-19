Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για 21χρονο οδηγό από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.

Φθιώτιδα

