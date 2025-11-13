Φωτιά σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, βυθίστηκε το ένα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε, ενώ η φωτιά μαίνεται σε άλλα τρία.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.