MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, βυθίστηκε το ένα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε, ενώ η φωτιά μαίνεται σε άλλα τρία.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Μαρίνα Ζέας Πειραιάς Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο του Open House

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δ. Μιχαηλίδου: Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Κόσοβο: Ένα χωριό κατακλύσθηκε από αρκούδες και το δημοτικό σχολείο προειδοποιεί ότι κινδυνεύουν οι μικροί μαθητές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κηφισιά: Εκτός και ο Βιγιαφάνιες για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δημοτικοί αστυνομικοί βοήθησαν πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό ενώ έκανε βόλτα με τον σκύλο του