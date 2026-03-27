Φωτιά σε ΙΧ στο Περιστέρι τα ξημερώματα – Kαταστράφηκε ολοσχερώς επαγγελματικό όχημα

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Περιστέρι, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η φωτιά τέθηκε αρχικά υπό έλεγχο, ωστόσο σημειώθηκε αναζωπύρωση και το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Περιστέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λευκωσίας, όπου ένα επαγγελματικό βαν τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κώστα Στάμου που βρέθηκε στο σημείο, μετά την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σημειώθηκε αναζωπύρωση, καθώς εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του οχήματος, κυρίως καλώδια, πήραν εκ νέου φωτιά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά φλόγες.

Μάταια την δεύτερη αναζωπύρωση προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με πυροσβεστήρες γείτονες και περαστικοί.

