Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ για κατάθεση μετά την έφοδο στο κατάστημά του ο εργοδότης του 22χρονου που εμπλέκεται στη δολοφονία

Στη ΓΑΔΑ για κατάθεση θα προσέλθει τις επόμενες ημέρες ο επιχειρηματίας στον οποίο εργάζονταν ο 22χρονος που εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα ενώ σήμερα το μεσημέρι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα του στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση για την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα, αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών βρέθηκαν στο κατάστημα που εργάζονταν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στο έγκλημα προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο και να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέας συλλογής στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μετά τη δολοφονία του θείου του, ενώ είχε καταθέσει και στην ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση.

Με δήλωση του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιχειρηματία που σήμερα δέχτηκε την αιφνιδιαστική επίσκεψη της αστυνομίας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρει ότι ο πελάτης προσέφερε κάθε βοήθεια στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κι ότι τις επόμενες ημέρες θα προσέλθει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει νέα κατάθεση, σύμφωνα με το newsit.gr.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου ,σήμερα ,μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα του ,υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», αναφέρει στη δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.