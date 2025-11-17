MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: Ο επιχειρηματίας “κλειδί” και το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα

THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Η έρευνα γίνεται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να κάνουν τους χώρους φύλλο και φτερό για τον εντοπισμό στοιχείων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στο έγκλημα, σύμφωνα με το protothema.gr.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης ο επιχειρηματίας είχε στη δούλεψή του και τον 22χρονο που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.

