MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φάρσαλα: Άνδρας κατήγγειλε ότι ο αδερφός του τον πυροβόλησε με καραμπίνα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Άγριο επεισόδιο μεταξύ αδερφών εκτυλίχθηκε στα Φάρσαλα καθώς ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τον αδερφό του. 

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το θύμα κατήγγειλε πως ύστερα από λεκτική διαμάχη λόγω προσωπικών διάφορων, ο αδερφός του τον σημάδεψε με κυνηγητικό όπλο από μικρή απόσταση και τον πυροβόλησε.

Ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε και πρόλαβε να απομακρυνθεί. Ακολούθως, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων καταγγέλλοντας το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης διώκεται για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναζητείται.

Φάρσαλα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

