Φάρσαλα: Άνδρας κατήγγειλε ότι ο αδερφός του τον πυροβόλησε με καραμπίνα

Άγριο επεισόδιο μεταξύ αδερφών εκτυλίχθηκε στα Φάρσαλα καθώς ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το θύμα κατήγγειλε πως ύστερα από λεκτική διαμάχη λόγω προσωπικών διάφορων, ο αδερφός του τον σημάδεψε με κυνηγητικό όπλο από μικρή απόσταση και τον πυροβόλησε.

Ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε και πρόλαβε να απομακρυνθεί. Ακολούθως, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων καταγγέλλοντας το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης διώκεται για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναζητείται.