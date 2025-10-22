Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στον Πολύγυρο – Θύματα 70χρονη και 75χρονος

Μια καλά οργανωμένη απάτη σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ηλικίας 20 και 21 ετών, καθώς και μιας 20χρονης ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου 2025, όταν συνεργός των δραστών τηλεφώνησε σε 70χρονη γυναίκα, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου. Με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να ασφαλίσει την οικία της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα «για εκτίμηση». Στη συνέχεια, η ανυποψίαστη γυναίκα παρέδωσε τα τιμαλφή σε δήθεν συνεργάτη του, ο οποίος τα παρέλαβε.

Οι δράστες κατάφεραν έτσι να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Παράλληλα, συνεργός τους επικοινώνησε με τον 75χρονο σύζυγο της γυναίκας και, προσποιούμενος επίσης τον υπάλληλο, απέσπασε τους κωδικούς από 12 προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 1.200 ευρώ, μέρος των οποίων πιστώθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό της 20χρονης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και για το ενδεχόμενο συμμετοχής των δραστών σε παρόμοιες απάτες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.