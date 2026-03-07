Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν αγοραπωλησίες χρυσών λιρών – Τέσσερις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της πώλησης χρυσών λιρών σε χαμηλότερη τιμή από την αγοραστική τους αξία προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λάρισα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ενώ συνελήφθη και συγγενικό τους πρόσωπο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με συνεχή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Για να προσεγγίσουν τα θύματά τους παρουσιάζονταν ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ισχυριζόμενοι ότι αντιμετωπίζουν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας.

Με αυτό το πρόσχημα πρότειναν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αξία τους στην αγορά, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα για την αγορά των λιρών, τις οποίες όμως δεν παρέδιδαν ποτέ, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς δικαιολογίες. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω, οι δράστες φέρονται να τους απειλούσαν ακόμη και επιδεικνύοντας όπλα.

Κατασχέσεις χρημάτων, όπλων και πολυτελών οχημάτων

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

52.930 ευρώ,

2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

14 πολυτελή οχήματα και ένα ακόμη κλεμμένο,

πέντε όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα και αεροβόλο πιστόλι),

πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,

χρυσαφικά και επτά πολυτελή ρολόγια,

43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

έξι αμπούλες αναβολικών ουσιών,

κάμερες, καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός υπολογιστής και 12 κινητά τηλέφωνα,

αντικείμενα όπως ρόπαλα, ματσέτα, χειροπέδες και εξοπλισμός απόκρυψης ταυτότητας.

Ζημία άνω του 1 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει το 1.093.000 ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο συγγενής που συνελήφθη θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, με δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.