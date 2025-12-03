MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαφανίστηκε η 17χρονη Μαρία Ιουλία από δομή φιλοξενίας στον Κολωνό

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό από την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Ιουλίας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η Μαρία Ιουλία εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα, τιρκουάζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Κολωνός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Κιλκίς: Οι αγρότες έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων για τουλάχιστον δύο ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 24χρονη – Νεαρός την πήγε στο σπίτι του με το ζόρι και προσπάθησε να τη βιάσει – Είχε προσφερθεί να την πάει στο σπίτι της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε απροειδοποίητα το συνεταιριστικό παντοπωλείο του Βίος Coop

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Έρευνα: Αυξημένα προβλήματα υγείας για τα παιδιά που έχουν κινητό στα 12 τους χρόνια

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνος Κιάμος και Πάολα έρχονται στη “Πύλη Αξιού”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 109 άτομα