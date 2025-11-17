Εργατικό ατύχημα στα Χανιά – Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (17/11) στην Αγιά Χανίων, όταν ένας νεαρός έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το creta24.gr, ο νεαρός εκτελούσε εργασίες στο μπαλκόνι οικοδομής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτό κατέρρευσε και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.