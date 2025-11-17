Εργατικό ατύχημα στα Χανιά – Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (17/11) στην Αγιά Χανίων, όταν ένας νεαρός έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το creta24.gr, ο νεαρός εκτελούσε εργασίες στο μπαλκόνι οικοδομής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτό κατέρρευσε και έπεσε από μεγάλο ύψος.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Έκτακτο: Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό – Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή
- Κατερίνα Ακριβοπούλου: Αναδημοσίευσε fake φωτογραφία του Κ. Μητσοτάκη στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον επιχειρηματία που συνελήφθη
- Αθήνα: Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές – Στην Αμερικανική Πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία