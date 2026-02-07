MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση του “ελληνικού FBI” στη Θεσσαλονίκη για την αθλητική βία – Συνελήφθη 22χρονος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32 έλεγχοι ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 22χρονος ημεδαπός. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο συλληφθείς κατείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία κάνναβη, συνολικού βάρους 0,88 γραμμαρίων.

Η ναρκωτική ουσία που κατασχέθηκε πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι για την πρόληψη περιστατικών αθλητικής βίας συνεχίζονται.

Αθλητική βία Επιχείρηση Θεσσαλονίκη

